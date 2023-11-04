هندوراس تعلن استدعاء سفيرها من ‘‘إسرائيل‘‘

وقطعت بوليفيا في وقت سابق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة تل أبيب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة. كما أعلنت كل من كولومبيا وتشيلي استدعاء سفراء إسرائيل لديها.



ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل جيش الإحتلال قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلا وأكثر من 23500 جريح.



فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.