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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:55

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها

إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتها
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تاجاني قوله:" لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا".

وأضاف الوزير: "نحن جاهزون لضمان رعاية متخصصة للأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وضربت القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على مدينة غزة، اليوم الجمعة، وقصفت سيارات إسعاف أمام مستشفى الشفاء، ما أدى لمقتل العشرات من المصابين المنقولين في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج خارج القطاع، عبر معبر رفح.

وسُمح لنحو 800 شخص، بما في ذلك مئات الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعشرات الجرحى، بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح بموجب اتفاق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تتوسط مع "حماس".
مصدر : وكالات
رقم : 1093249
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