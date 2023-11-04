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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:40
قاليباف: "طوفان الأقصى" غيرت معادلات النظام العالمي
عملية طوفان الأقصى غيرت معادلات النظام العالمي وحساباته على المستوى العالمي ولن يتمكن الكيان الصهيوني أبدا من العودة إلى ما كان عليه مهما فعل.
يتبع
رقم :
1093312
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