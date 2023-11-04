حزب الله يستهدف مواقع صهيونية جديدة عند حدود بلدة الناقورة

كما استهدفت قوات "حزب الله"، موقع "الجرداح" عند حدود بلدة ‌الضهيرة⁩ جنوب لبنان في القطاع الغربي.



في هذا السياق، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى "إطلاق قذائف باتجاه رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، حيث ردت المدفعية على مصادر النيران".