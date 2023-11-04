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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:52

المقاومة في العراق تستهدف قاعدة ‘‘الشدادي‘‘ الأميركية

المقاومة في العراق تستهدف قاعدة ‘‘الشدادي‘‘ الأميركية
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم السبت، استهدافها بالصواريخ قاعدة الاحتلال الأميركي في الشدادي، جنوبي مدينة الحسكة في سوريا، مؤكدةً إصابتها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، فجر اليوم، تبنّت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة "حرير" الأميركية في كردستان العراق، عبر طائرتين مسيرتين.

وأمس الجمعة، أعلنت استهدافها قاعدة الاحتلال الأميركي، "خراب الجير"، شمالي شرقي سوريا، برشقة صاروخية، وأصابت أهدافها بصورة مباشرة.

 كذلك، أعلنت ضربها هدفاً في أم الرشراش المحتلة (إيلات)، نصرةً لغزة التي تواجه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 29 يوماً، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفجر الجمعة، قالت المقاومة الإسلامية العراقية إنّها "ستبدأ الأسبوع المقبل مرحلةً جديدةً في مواجهة الأعداء، نُصرةً لفلسطين، وثأراً للشهداء، مؤكدةً أنّها ستكون أشدّ وأوسع على قواعد العدو في المنطقة".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون" قد أعلنت في وقت سابق، أنّ القوات الأميركية تعرّضت لنحو 23 هجوماً قي الفترة الممتدة من الـ17 إلى الـ30 من تشرين الأول الماضي.

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق، استهدافها القواعد الأميركية في العراق وسوريا، بالتزامن مع معركة "طوفان الأقصى" وردّاً على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1093328
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