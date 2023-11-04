أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه لقد محوناه وألقيناه

وقال الرئيس التركي حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء: “أولي أهمية لقمة منظمة التعاون الإسلامي بالرياض (هذا الشهر)، سنضغط من أجل وقف إطلاق النار”.



وأضاف أردوغان: “المسؤول الأول عن “الهمجات ضد غزة” هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو شخصياً، الداخل الإسرائيلي يشهد حالياً تصريحات مناهضة له”.



وتابع رئيس تركيا: “نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية”.



وأشار الرئيس أردوغان إلى أنه: “إذا كانت اليونان دولة ضامنة في قبرص، وبريطانيا كذلك، وتركيا أيضا دولة ضامنة بطبيعة الحال، فلما لا تكون هناك آلية مماثلة في غزة”.