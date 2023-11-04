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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:20

السيسي يؤكد استمرار المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإحياء المسار السياسي وفق حل الدولتين

السيسي يؤكد استمرار المساعي المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وإحياء المسار السياسي وفق حل الدولتين
وشدد السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، مستعرضا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.

وتناول اللقاء مع سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي، الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة.
رقم : 1093349
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