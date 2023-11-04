ميقاتي بعد لقائه السيسي: ندعم موقفكم برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وعبر ميقاتي عن تقديره لوقوف مصر الدائم الى جانب لبنان، ودعمها له على الصعد كافة.



وقال “إن مصر التي تحمل دوما هموم العالم العربي، تبذل جهدا كبيرا لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ووقف المجازر التي ترتكب في حق الفلسطينيين. ونحن ندعم موقف الرئيس المصري برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم،وسعيه لايجاد حل يبدأ بوقف اطلاق النار وحماية المدنيين والعمل تاليا على ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الفلسطينيين في أرضهم ودولتهم المستقلة”.



وكان رئيس الحكومة وصل الى مصر قبل ظهر اليوم السبت، وكان في استقباله في مطار القاهرة وزير الإنتاج الحربى محمد صلاح الدين.