الشيخ قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات 'إسرائيل'

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة له اليوم السبت إن المجازر الإسرائيلية في غزة تزيد القناعة والتصميم على مواجهة العدو، داعيا "العالم المستكبر لايقاف الحرب كي لا تتوسع ولا تطلبوا منا ألا نسعى إلى توسيعها"، معتبرا أن أميركا والغرب سقطا أخلاقياً وسياسياً وسقطت شعاراتهما عن حقوق الإنسان والديمقراطية، وأن هذا من إنجازات طوفان الأقصى.



واضاف الشيخ قاسم: حزب الله جزء من المواجهة على طريق فلسطين ونحن لا نفصل في التحرير بين فلسطين ولبنان والمنطقة، وسنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات "إسرائيل"، وسنبقى موحدين وسنعمل للمقاومة وسندفع الأثمان اللازمة في كل وقت يتطلب ذلك وبالطريقة التي نؤمن بها.