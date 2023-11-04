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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 17:53

وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وملف الأسرى

وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح معبر رفح بشكل دائم وملف الأسرى
وأكد وزير الخارجية القطري رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، لدى لقائه نظيره الأمريكي، على هامش الاجتماع المشترك لوزراء خارجية قطر والأردن والإمارات والسعودية ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم السبت، "استمرار جهود دولة قطر في الوساطة لإطلاق سراح الأسرى، منوها بأن تواصل القصف يضاعف من الكارثة الإنسانية في القطاع ويصعب تأمين إطلاق سراحهم".

مراسلتنا: انطلاق الاجتماع بين وزراء الخارجية العرب وبلينكن في عمان
وشدد وزير خارجية قطر على فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وعقدت في عمان أعمال الاجتماع التنسيقي لعدد من وزراء الخارجية العرب ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سياق الجهود للتوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية.
رقم : 1093371
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