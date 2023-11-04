الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:05

بيسكوف يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الروس من غزة

بيسكوف يؤكد إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الروس من غزة
وقال بيسكوف: "هناك تقدم معين في المفاوضات. نحن نواصل حوارنا مع جميع الأطراف. الوضع معقد بسبب عدم وجود طرف واحد يمكنه أن يقرر الإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين يحملون الجنسية الروسية، وإطلاق سراحهم. القرار يتطلب تنسيق مواقف العديد من الأطراف".

وأضاف: "نحن نواصل الآن العملية، ويواصل دبلوماسيونا العمل على هذا الأمر. الحوار مع الجميع ليس سهلا، لكننا عازمون على ضمان إطلاق سراح المواطنين الروس".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
رقم : 1093376
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ
أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ
دول شمال أوروبا تسرع من ترحيل اللاجئين.. ضغوط لم يعد يتحملها الاقتصاد الأوروبي
دول شمال أوروبا تسرع من ترحيل اللاجئين.. ضغوط لم يعد يتحملها الاقتصاد الأوروبي
4 تشرين الثاني 2023
قاليباف: "طوفان الأقصى" غيرت معادلات النظام العالمي
قاليباف: "طوفان الأقصى" غيرت معادلات النظام العالمي
4 تشرين الثاني 2023
بالأرقام والوقائع... الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ في أكبر مأزق في تاريخ وجوده
بالأرقام والوقائع... الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ في أكبر مأزق في تاريخ وجوده
4 تشرين الثاني 2023
اللواء باقري: هزيمة الكيان الغاصب لا يمكن إصلاحها
اللواء باقري: هزيمة الكيان الغاصب لا يمكن إصلاحها
4 تشرين الثاني 2023
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
السيد حسن نصرالله.. غزة ستنتصر
4 تشرين الثاني 2023
السيد حسن نصر الله: هذه المعركة فاصلة حاسمة تاريخية وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق
السيد حسن نصر الله: هذه المعركة فاصلة حاسمة تاريخية وما بعدها ليس كما قبلها على الإطلاق
3 تشرين الثاني 2023
في انتظار الخطاب الفصل
في انتظار الخطاب الفصل
3 تشرين الثاني 2023
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
3 تشرين الثاني 2023
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة
3 تشرين الثاني 2023
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
كنعاني: تدمير مخيم البريج يظهر عمق الاجرام الصهيوني
3 تشرين الثاني 2023
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
الرئيس رئيسي يؤكد على المواقف المبدئية لايران بشان فلسطين
3 تشرين الثاني 2023
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
قصف الاحتلال المتجدد لمخيم جنين يرفع عدد الشهداء الى أربعة
3 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بالأرقام والوقائع... الاقتصاد ‘‘الإسرائيلي‘‘ في أكبر مأزق في تاريخ وجوده
في انتظار الخطاب الفصل
حادثة داغستان وقلق الموساد من تكرارها حول العالم
دخول اليمن علی خط التطورات الفلسطينية... القوة الثالثة للمقاومة تدخل حرب غزة