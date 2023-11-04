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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:11

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة
كما أعلن هاغاري في الإيجاز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

وصرح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأنهم سيواصلون الجهود لإعادتهم، على حد تعبيره.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن 9488 شخصا قتلوا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة حتى الآن، اعتمادا على ما تم تسجيله.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجازر كبرى خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 231 شخصا، موضحا أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال وأن 2200 بلاغ عن مفقودين وصل إلى الوزارة بينهم 1250 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

وكشف القدرة عن مقتل 150 من الطواقم الطبية وتدمير 57 سيارة إسعاف في الهجمات الإسرائيلية، وقال إن "الاحتلال تعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرج 16 مستشفى عن الخدمة.

وقال في مؤتمر صحفي أن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة وإن العديد منهم يفقدون حياتهم.

وفي وقت سابق، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.

وتشن إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي نفذت خلالها عددا كبيرا من الهجمات الدامية.
رقم : 1093378
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