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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:10

قيادي بحماس يكشف عن لقاء بين هنية وقائد الثورة الاسلامية

قيادي بحماس يكشف عن لقاء بين هنية وقائد الثورة الاسلامية
وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بشأن التطورات السياسية والميدانية في غزة : ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية زار طهران قبل أيام حيث التقى بقائد الثورة الاسلامية اية الله العظمي السيد علي الخامنئي.

وتابع حمدان اننا نعتز بوقوف اخواننا في محور المقاومة إلى جانب شعبنا ومقاومتنا وبتحركات أمتنا الشعبية.

واضاف حمدان: نعتز بالدعم الذي قدمته المقاومة الإسلامية في لبنان والتحية لاخواننا في المقاومة الإسلامية في العراق وفي اليمن.

واكد القيادي في حماس باننا واثقون من إلحاق الهزيمة بالاحتلال في هذه المواجهة، معتبرا انه لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي مكسب عسكري.

واشار حمدان الى تحييد مئات من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وسلطاته تتكتم على الأعداد الحقيقية، وقال العالم يرى عدوان الاحتلال ولا يحرك ساكنا.

واكد ان الفلسطينيين لن يقتنعوا أن السلام سيتحقق دون زوال الاحتلال.

واضاف: الاحتلال اعتدى على 105 مؤسسات صحية وأخرج 5 مستشفيات من الخدمة، لافتا الى ان المستشفيات في قطاع غزة باتت عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير من الجرحى.

وحمل حمدان الولايات المتحدة ورئيسها شخصيا المسؤولية عن استهداف المدنيين في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يدخل عبر معبر رفح من إغاثة لا يكفي لسد الحد الأدنى من حاجة شعبنا.

واكد القيادي في حماس ان المواقف العربية الرسمية ضعيفة ولا ترقى إلى المستوى الذي يتطلبه حجم المجازر داعيا إلى الضغط على الولايات المتحدة للعمل من أجل وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

واعتبر العدوان على الصحافة في غزة ممنهج ومبرمج والصحفيون في دائرة الاستهداف المباشر، وقال: نحيي الشعوب والجماهير الحرة التي تخرج تنديدا بالعدوان على شعبنا في قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة حماس: نقدّر ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونجدّد دعوتنا الشعوب إلى التظاهر للضغط من أجل وقف العدوان.
رقم : 1093388
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