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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:14

تحذير استثنائي للصهاينة حول العالم: أعيدوا التفكير في وجهات سفركم

تحذير استثنائي للصهاينة حول العالم: أعيدوا التفكير في وجهات سفركم
أفادت صحيفة "معاريف" أن التظاهرات التي خرجت في أنحاء العالم ضدّ "اسرائيل" دفعت إلى إصدر توصية استثنائية للإسرائيليين، بإعادة دراسة سفرهم إلى جميع وجهاتهم في العالم، وهذه التوصية قدمت يوم الجمعة ببيان مشترك لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية في كيان العدو.

وبحسب البيان الصادر، تمثّل المؤسسات اليهودية حول العالم هدفًا رئيسيًا للمهاجمة، ما يزيد من الخوف على الإسرائيليين، وليس فقط في الدول التي سبق أن صدرت بحقّها تحذيرات سفر. 

كذلك أكد البيان أن "الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية والمجتمعية (المعابد اليهودية وبيوت حركة "حباد" ومطاعم "الكوشر" والشركات الإسرائيلية)، إلى جانب البعثات والمطارات الإسرائيلية التي تُقلع وتهبط منها الرحلات الجوية في "تل أبيب"، تشكل هدفًا رئيسيًا للحركات المعادية لـ"السامية" لأحداث احتجاجية ومحاولات الاعتداء".

وأشار البيان إلى ضرورة "تأجيل السفر إلى الدول التي لديها تحذيرات من السفر، مع التركيز على الدول العربية والشرق أوسطية وشمال القوقاز والدول المحيطة بإيران، كذلك التحقّق من حالة الاحتجاجات ومظاهر العنف ضد "إسرائيل" في الوجهة المختارة، حتى في البلدان التي ليس لديها تحذير من السفر وتجنّب إظهار الرموز الإسرائيلية واليهودية"، على حدّ تعبيره.
رقم : 1093389
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