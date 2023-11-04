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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 19:20

السودان.. سقوط 15 مدنيا في قصف استهدف منازلهم في الخرطوم

السودان.. سقوط 15 مدنيا في قصف استهدف منازلهم في الخرطوم
وقال مصدر لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت الى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط 10400 شهيد وفقا لمنظمة اكليد المعنية باحصاء ضحايا النزاعات. كما أدت إلى نزوح ولجوء 5,8 مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ولم يحقق أي من طرفي النزاع ـــ الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلوـــ أي نصر عسكري حاسم على الأرض وما يزالان يرفضان تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

واستؤنفت المحادثات بين الطرفين برعاية أميركية ــ سعودية في مدينة جدة. وقالت الرياض إن الهدف منها هو "تسهيل وصول المساعدات الانسانية والتوصل الى وقف لإطلاق النار، وإجراءات أخرى لبناء الثقة من أجل التقدم نحو وقف دائم للقتال.
رقم : 1093390
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