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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:19

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ

أبو عبيدة: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ
وذكر في كلمة مسجلة تابعها مراسل موقع "أشرف نيوز"، أن شعبنا يتعرض لإبادة ممنهجة من عدو أمن العقوبة من عالم تحكمه شريعة الغاب، مبيناً أن “مجاهدونا دمروا 24 آلية عسكرية إسرائيلية”.

وقال أبو عبيدة "وجهنا ضربات بصواريخ موجهة مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية، ومجاهدونا يقاتلون في محاور تقدم العدو بشمال غرب مدينة غزة وجنوبها وبيت حانون”.

وأوضح “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من مسافة صفر مع جنوده، وأدخلنا خلال اليومين الماضيين قذائف الياسين التي استهدفت القوات المتحصنة بالبنايات”.

وكشف المتحدث باسم كتائب القسام: نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ ، والخراب الذي يزرعه العدو لن يحصد منه سوى الخيبة والهزيمة والعار”، مشدداً على أن ما نشرناه جزء يسير من بطولات مجاهدينا ضد قوات العدو في الميدان.
رقم : 1093398
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