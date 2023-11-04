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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:38

كنعاني يؤكد ضرورة تحويل اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار الى يوم عالمي

كنعاني يؤكد ضرورة تحويل اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار الى يوم عالمي
جاء ذلك في تدوينة نشرها "كنعاني" عبر حسابه بمنصة "إكس"،مستذكرا "اليوم الوطني لمقارعة #الاستكبار – العالمي" (13 ابان هـ ش / 4 نوفمبر م).

ولفت كنعاني ، وفقا لارنا، بان "جرائم الحرب والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، متواصلة على يد كيان الفصل العنصر الصهيوني وبدعم شامل من قبل الحكومة الامريكية، وتجاهل القانون الدولي وعدم الاكتراث الى مطالب 120 دولة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وموقف الراي العام الدولي بشأن ايقاف الهجمات الوحشية على الشعب الاعزل في غزة، هو تجسيد واضح ومستمر للنزعات الاستكبارية الامريكية التي اثارت غيض وكراهية شعوب العالم جميعا".
رقم : 1093406
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