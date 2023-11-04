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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:42

هذا ما طلبه مسؤول إماراتي من امريكا بشأن غزة

هذا ما طلبه مسؤول إماراتي من امريكا بشأن غزة
واضاف المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي انور قرقاش خلال مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة وضع استراتيجية جديدة، وإلا فلن ينظر إليها على أنها بنفس القدر من الكفاءة.

وتابع أن "سياسة الاحتواء التي انتهجتها "إسرائيل" على مدى العقدين الماضيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لم تؤت ثمارها، ودعا إلى اتباع نهج جديد فيما يتعلق بمسائل اللاجئين والحدود والقدس الشرقية".

وقال إنه سيتم قياس النفوذ الأمريكي “بالمدى الزمني لانتهاء هذه الحرب. وكلما كان ذلك أسرع كلما كان أفضل”. وأضاف أن القياس كذلك سيكون على ما إذا كان في الإمكان اتباع منهجية أخرى لحل المشكلات.

وأضاف "إذا استمرت هذه الأزمة، وخصوصا الجانب الإنساني منها، وإذا مررنا بدورة كاملة في هذه الأزمة وعدنا إلى سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل السابع من أكتوبر، أعتقد أن الدور الأمريكي… لن يعتبر فعالا".

وكانت الإمارات وقعت عام 2020 على اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل".

وتستضيف الإمارات، أحد أقرب شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قوات أمريكية.
رقم : 1093408
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