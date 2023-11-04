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السبت 4 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:47

ماذا طلب آلاف المتظاهرين الغاضبین في عمان من الملك عبد الله الثاني؟

ماذا طلب آلاف المتظاهرين الغاضبین في عمان من الملك عبد الله الثاني؟
وطالب المتظاهرون الملك عبد الله الثاني بوضع اتفاق التسوية الموقع عام 1994 مع الكيان الإسرائيلي في كفة، وعدوانها على غزة في كفة.

وشارك أكثر من خمسة آلاف شخص في مظاهرة امس الجمعة أمام مسجد الكالوتي في العاصمة الأردنية عمان على مقربة من مبنى سفارة الاحتلال وسط تواجد أمني كثيف للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

واستدعى الأردن الأربعاء الماضي سفيره في تل أبيب، منددا بالحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما أعلم "إسرائيل" بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة سابقا.

وقال النائب ينال فريحات في كلمة ألقاها خلال المظاهرة "نطلب من جلالة الملك أن يضع اتفاقية وادي عربة في كفة، ووقف العدوان على غزة في كفة".

هذا، وذكر فريحات كيف تصرف الملك الراحل حسين عند محاولة الموساد الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي الخارجي لحركة حماس خالد مشعل في عمان العام 1997. وكيف وضع الملك معاهدة التسوية في كفة أمام حياة مشعل، حين قال "حياة مسيرة السلام معلقة بحياة هذا الأردني"، وأجبر "إسرائيل" على إرسال ترياق مضاد فأنقذ مشعل كما تم الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين الذي نقل على متن طائرة أردنية إلى عمان.

وخاطب فريحات المتظاهرين "أتتفقون معي في هذا المطلب؟" ليجيبوه "نعم"، ويهتفوا "شعب الأردن الجبار، وادي عربة أكبر عار" و"وادي عربة مش سلام، وادي عربة استسلام".

ويعد فريحات عضو كتلة الإصلاح النيابية التي تضم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

كما شارك في المظاهرة إلى جانب أنصار الجماعة المعارضة، أحزاب موالية مثل "حزب الميثاق الوطني" و"حزب إرادة" و"حزب الاتحاد الوطني" حاملين أعلاما أردنية وفلسطينية وصورا للعاهل الأردني وولي عهده.

وأشار فريحات إلى أن وزير "الأمن" الإسرائيلي إيتمار بن غفير "يسلح المستوطنين في القدس والضفة الغربية... هذا ليس لغزة".

وطالب بـ"عودة خدمة العلم والجيش الشعبي ليكون الشعب الأردني في استعداد للعدو"، إلى جانب إلغاء أي اتفاق تعاون مع "إسرائيل".

هذا، وقد حمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها "الشعب يريد إلغاء وادي عربة" و"المقاومة تكسر ولا تنكسر"، إضافة إلى "إسرائيل عدو ثابت للأمة وللسلام".

كما شارك نحو 1500 شخص في مظاهرة أخرى أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان الجمعة مطلقين هتافات تدعم المقاومة الفلسطينية.

وحمل متظاهرون لافتات كتب على إحداها "معا لدعم الشعب الفلسطيني، إسقاط جميع اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني" و"المقاطعة واجب".

ويذكر أنه شارك المئات في مظاهرات مماثلة في كل من الزرقاء (23 كلم شرق عمان)،والمفرق (75 كلم شمال) وإربد (89 كلم شمال).
رقم : 1093411
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