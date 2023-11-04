إصابة فلسطيني وتعرض العشرات لحالات اختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان، إبراهيم عاصي، إن قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.



وأضاف أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مواطن أثناء مروره بمركبته في شارع البلدة الرئيسي، ما أدى إلى إصابته برصاصة في كتفه.



وأعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير اليوم أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 55 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية حيث طالت الاعتقالات منذ بدء "طوفان الأقصى" نحو 2040 شخصا.



وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات واقتحامات مستمرة في مدن الضفة الغربية، تزامنا مع هجوم إسرائيلي واسع على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 9488 شخصا وأكثر من 23500 جريح.