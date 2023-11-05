30 يوما على عدوان غزة.. والاحتلال يواصل مجازره بالقطاع

ويواصل الاحتلال الغاشم انتهاكاته، إلى جانب استهدافه المدنيين وقد بلغت حصيلة عدوانه على القطاع إلى 9488 شهيدا منهم 3900 طفلا و2509 سيدة وإصابة 24158 الف بجراح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي أحدث الغارات التي شنتها طائرات الإحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف مساء أمس السبت قطاع غزة، حيث استشهد عشرات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال وأصيب آخرون بجراح.



وقد استهدفت الطائرات منزل عائلة سمعان في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا وإصابة آخرين، وتعد الغالبية العظمى من الضحايا من النساء والأطفال.



كما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض التي تعد من الاسلحة المحرمة دوليا في هذه الغارات "ما لا يقل عن 15 غارة"، أسفرت عن أضرار كبيرة في مخيم الشاطئ غرب غزة ومستشفى الأندونيسي شمالي القطاع.



وبالإضافة إلى ذلك، تم قصف البئر الرئيس للمياه في منطقة تل الزعتر شمال القطاع، ما أدى إلى تسرب المياه وتدفقها إلى المنازل المجاورة.



قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إنّ الوزير المتطرف، عميحاي إلياهو، اقترح "إلقاء قنبلة ذرية على غزة"، مضيفاً أنّ "غزة يجب ألّا تبقى على وجه الأرض".



ودعا إلياهو إلى "محو غزّة"، وإعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية فيها.



وتعرّضت تصريحات إلياهو لموجة انتقاداتٍ في كيان الاحتلال، بحيث علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، على تصريح الوزير إلياهو، قائلاً إنّه "كلامٌ صادم ومجنون من وزيرٍ منعدم المسؤولية".



وأشار لابيد إلى أنّ إلياهو "ألحق ضرراً بعائلات الأسرى، وأضر بالمجتمع الإسرائيلي، وأضر بالموقف الدولي لإسرائيل"، لافتاً إلى أنّ وجود متطرفين في الحكومة "يُعّرض للخطر نجاح أهداف الحرب، مثل هزيمة حماس واستعادة الأسرى"، وفقاً لقوله.



وطالب لابيد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإقالة الوزير إلياهو "على الفور".



بدوره، تناول نتنياهو حديث الوزير المتطرف في حكومته، قائلاً إنّ "تصريحات إلياهو منفصلة عن الواقع"، ليعلن مكتبه "تعليق حضور الوزير عميحاي إلياهو في جلسات الحكومة حتى إشعارٍ آخر".



ووصف وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس، تصريح إلياهو بأنّه يمثل "حجراً ألقاه أحمق في بئر. حتى ألف رجل حكيم لن يتمكنوا من إخراجه".



وأكّد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ تصريحات إلياهو تعكس "الإرهاب غير المسبوق، والذي تمارسه حكومة الاحتلال ورموزها" ضد الشعب الفلسطيني، مُشدّداً على أنّها "تشكّل خطراً على كل المنطقة والعالم".



وأوضح قاسم أنّ هذه التصريحات النازية نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول، وخصوصاً الولايات المتحدة، للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



ودانت الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"التصريحات العنصرية الهمجية للوزير الإسرائيلي"، عادّةً إياها إعلاناً صريحاً وإقراراً واضحاً بشأن ما يقوم به كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.



واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وقالت سرايا القدس إن مجاهديها خاضوا اشتباكات متفرقة على عدة محاور على أطراف المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.



ورصد مجاهدو السرايا جرافة عسكرية (D9) واستهدفوها بعبوة (التامر) شديدة الانفجار بشكل مباشر عند مدخل المخيم وألحقوا بها أضرارا بالغة.



سرايا القدس أعلنت أن مجاهديها في كتيبة جنين واصلوا مهاجمة تمركزات قوات الاحتلال وآلياته المقتحمة بصليات مكثفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة في صفوفه.



أعلنت كتائب القسام قبيل فجر اليوم الأحد، أنها دمرت آليتين إسرائيليتين متوغلتين في منطقة الفراحين شرق خان يونس (جنوبي قطاع غزة) بقذائف "الياسين 105".



وأفادت مصادر مطلعة قبل ذلك بتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.