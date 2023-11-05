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الأحد 5 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:27

قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة

قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
وذكر الموقع الرسمي لقائد الثورة الإسلامية في إيران، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد التقى مع آية الله السيد علي خامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران.

وفي هذا اللقاء قدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تقريرا حول آخر التطورات في غزة وجرائم النظام الصهيوني في غزة، فضلا عن التطورات في الضفة الغربية.

كما ثمن قائد الثورة الإسلامية مرة أخرى صبر ومثابرة أهل غزة الصامدين، وأعرب عن أسفه العميق لجرائم النظام الصهيوني التي يرتكبها بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية.

وأكد على السياسة الثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم قوى المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني

كما أكد آية الله السيد الخامنئي على ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة.
رقم : 1093575
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