السوداني يستقبل بلينكن في بغداد

وقالت المصادر إن “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى بغداد مساء اليوم وتوجه فوراً إلى القصر الحكومي للقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.



وأضافت المصادر أن “بلينكن سيلتقي في بغداد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين”، مشيرة إلى أن “الزيارة تأتي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في إثر الحرب العدوانية ضد غزة”.



ويأتي اللقاء بين بلينكن والسوداني قبل أن يتوجه الأخير إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الاثنين في جولة إقليمية لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.