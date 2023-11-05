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الأحد 5 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:28

بلينكن يهدد من بغداد المقاومة العراقية بعد الضربات الموجعة

بلينكن يهدد من بغداد المقاومة العراقية بعد الضربات الموجعة
وأضاف بلينكن "تحقق تقدم جيد في المباحثات المتعلقة بهدنة إنسانية في غزة"، مشيراً إلى أنه "أجرى محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

ولفت بلينكن: هناك خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية، لافتاً إلى أن "الهدنة الإنسانية قد تعزز من فرص إعادة الرهائن وتدفق المساعدات إلى غزة بالوتيرة الحالية غير كاف".

وكانت  كتائب “حزب الله” العراقي، أصدرت الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏

واعتبر المسؤول الأمني في كتائب “حزب الله” العراقي، المعروف باسم “أبو علي العسكري”، في بيان له عبر “تلغرام”، أن “زيارة بلينكن غير مرحب بها”، مؤكداً أنه في حال زيارة بلينكن “فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق”.

وأضاف العسكري في بيانه أن “غلق السفارة الأمريكية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل”.

وتابع أن “فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال”.
رقم : 1093596
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