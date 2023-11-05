إيران (إسلام تايمز) - قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي مساء الأحد، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، "ننتقد صمت المجتمع الدولي أمام جرائم الكيان الصهيوني التي تعتبر ضد تعاليم كل الديانات الإبراهيمية".