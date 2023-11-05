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الأحد 5 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:47

رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني

رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
وذكر بيان للرئاسة الإيرانية اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز"، إن رئيسي بحث في اتصال هاتفي مع بابا الفاتيكان الأوضاع الراهنة في قطاع غزة في ظل العدوان الصهيوني الغاصب.

وذكر رئيسي أن "الجرائم المروعة وغير المسبوقة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بقتله نحو 10 آلاف فلسطيني، بينهم 4000 طفل و2500 امرأة، هي أعظم إبادة جماعية شهدها القرن الحالي"، مشدداً على أن "دعم الشعب الفلسطيني هو اتباع تعاليم الديانات الإبراهيمية بما فيها المسيحية".

وأوضح السيد رئيسي "قصف كنيسة غزة وتدمير هذا التراث التاريخي للأمة الفلسطينية هو أحد أمثلة الفصل العنصري ليس فقط ضد المسلمين الفلسطينيين ولكن أيضا ضد الديانات السماوية الأخرى، والذي يتم بدعم من الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية".

بدوره، ذكر البابا فرنسيس "نقدر مواقف الرئيس ابراهيم رئيسي في دعم شعب فلسطين المظلوم"، مضيفاً "نشدد على ضرورة محاولة وقف الهجمات على غزة وإرساء وقف لإطلاق النار".

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن البابا فرنسيس "كزعيم للكاثوليك، سأبذل كل ما في وسعي لوقف هذه الهجمات ومنع وقوع المزيد من الضحايا في غزة".
رقم : 1093600
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