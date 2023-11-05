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الأحد 5 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:51

إيران تطالب منظمة شنغهاي برد فعل لوقف اعتداء الصهاينة على غزة

إيران تطالب منظمة شنغهاي برد فعل لوقف اعتداء الصهاينة على غزة
وقال عبداللهيان في رسالة بعثها إلى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ حول الأوضاع في غزة ""نطالب منظمة شنغهاي للتعاون باتخاذ رد فعل لوقف الاعتداءات على قطاع غزة، ووقف الجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة كيان الاحتلال المعتدي"، مضيفاً "نعرب عن قلقنا وتأثرنا العميق إزاء استمرار جرائم كيان الاحتلال الصهيوني".

وأوضح أمير عبد اللهيان أن "دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية للكيان الصهيوني هو الأساس لاستمرار جرائم هذا الكيان وانتهاكاته الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي"، محذراً في الوقت ذاته "من وقوع كارثة إنسانية كبيرة في قطاع غزة، في ظل تقاعس المجتمع الدولي".

وتابع أمير عبد اللهيان: نطالب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون إدانة تصرفات الكيان الصهيوني ضد شعب فلسطين الأعزل والمضطهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمنع استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ووقف ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
رقم : 1093601
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