السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن

وكتب وزير الصدر "صالح العراقي" على مواقع التواصل، "على الاخوة المؤمنين التوجه الى ساحة التحرير فوراً للتنديد (السلمي) بزيارة وزير خارجية كبيرة الشـر امريكا".ودعا أيضا إلى حرق صور من اسماهم "زعماء الإرهاب الدولي الخرف ( في اشارة الى الرئيس الامريكي جو بايدن) والنتن (رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو) ومن وافقهم على المجازر في غزة".ومساء اليوم، وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الى بغداد ودخل فور وصوله باجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأطلق بعدها تحذيرات إلى "فصائل المقاومة العراقية" من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الامريكية، فيما أكد استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية.وقبل وصوله الى بغداد، كان بلينكن، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى رام الله واجتمع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للتباحث بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة "خاصة غير سلمية".واوضح العسكري في منصة "أكس"، أن "زيارة أنتوني بلينكن ابن اليهودية، وزير خارجية أمريكا، بل وزير الحرب الصهيوني، غير مرحب بها في عراق علي والحسين (عليهما السلام)، وإذا ما جاء فإننا سنقابله بتصعيد غير مسبوق".