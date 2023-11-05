السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة





وجدد السوداني موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال.



وشدد السوداني على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.



من جانبه، أكد الوزير بلينكن سعي الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، مشيراً إلى رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء العراقية حصل مراسل موقع " إسلام تايمز " على نسخة منه، إن السوداني استقبل مساء الأحد وزير الخارجية الأمريكي وجرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها، كما تمت مناقشة تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المطلوبة؛ لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأهالي.وجدد السوداني موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة، التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال.وشدد السوداني على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال، واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء، واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.من جانبه، أكد الوزير بلينكن سعي الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في قطاع غزة، مشيراً إلى رغبة حكومة بلاده باستمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع العراق؛ من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.



وفي سياق متصل، أطلق وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، يوم الأحد، تحذيرات إلى "المقاومة العراقية" بذريعة ما أسماها استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الامريكية، في أكد استمرار بلاده بالتعاون الأمني والسياسي مع الحكومة العراقية.



وجاءت تصريحات بلينكن بعد وصوله العاصمة بغداد وانتهائه من اجتماع جمعه مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني.



وقال بلينكن للصحفيين، نحذر الميليشيات الموالية لإيران من استغلال حرب غزة لمهاجمة مصالحنا ونخبر الحلفاء والشركاء بضرورة عدم توسع الصراع، مؤكدا في ذات الوقت "مستمرون بالتعاون الأمني والسياسي مع العراق".



وأضاف بلينكن: لا نريد أي مواجهة مع إيران لكن سنتخذ كل الإجراءات لحماية قواتنا ومواطنينا، موضحا نبذل جهودنا لضمان عدم توسع الصراع أبعد من غزة.



وكشف أنه أجرى محادثات جيدة وصريحة للغاية مع رئيس الوزراء العراقي، وأوضح أنه بحث مع المسؤولين العراقيين الوضع الأمني.



وتابع، أن لإسرائيل مبرراتها بخصوص رفضها الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا منخرطون في التوصل إلى هدنة إنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية.



واشار إلى أن هناك تباينا في وجهات النظر بين الهدنة الإنسانية ووقف النار، مؤكدا حققنا تقدما ملموسا في طريق التوصل لهدنة إنسانية بغزة.



وأشار إلى أن الهدنة الإنسانية قد تكون فرصة جيدة للإفراج عن الأسرى المدنيين المحتجزين لدى حماس، موضحا أن السلطة الفلسطينية لها دور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في الضفة وغزة.



ورأى أن مستقبل غزة والضفة والدولة المرتقبة منوط بالسلطة الفلسطينية.