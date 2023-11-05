خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو استقبال وزير الخارجية الأمريكي في مطار بغداد الدولي وهو يرتدي سترة مضادة للرصاص.
وقال بيان لرئاسة الوزراء العراقية اطلع عليه مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن السوداني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة، والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها.
وذكر البيان أن اللقاء بحث تطورات الأحداث المتصاعدة في قطاع غزّة والتأكيد على ضرورة أحتواء الازمة وضمان عدم اتساعها.
وأوضح البيان الرسمي ناقش السوداني مع وزير الخارجية الأمريكي تدهور الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني وتأكيد أهمية التنسيق والعمل على إيصال إمدادات الغذاء والمياه والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات المطلوبة.
السوداني جدد موقف العراق الواضح والمبدئي برفض العدوان الصهيوني على غزّة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وفتح المعابر لتفادي الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي راح ضحيتها المدنيون والنساء والأطفال.
وشدد السوداني على ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية يومياً بحق الأبرياء من النساء والأطفال واستهداف المستشفيات وأماكن الإيواء واستمرار نهج التصعيد والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.