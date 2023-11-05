خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص

العراق (إسلام تايمز) - أظهر مقطع فيديو وصورة لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، وهو يرتدي سترة مضادة للرصاص خلال وصوله إلى مطار العاصمة بغداد، خوفاً من نيران فصائل المقاومة الإسلامية في العراق التي أعلنت الحرب على قوات الاحتلال الأمريكي جراء العدوان على غزة.