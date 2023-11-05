الصدر ينهي تظاهرة لأنصاره بعد التنديد بزيارة بلينكن

ورفع المتظاهرون من أنصار الصدر الذي تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد، الأعلام الفلسطينية وسط إشادة بصمود المقاومين الفلسطينيين.
كما رددوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة والمسؤولين الأمريكيين في ظل دعمهم اللامحدود للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وفرضت قوات الأمن العراقية، مساء الأحد، إجراءات مشددة في العاصمة بغداد، بالتزامن مع انطلاق تظاهرة لأتباع التيار الصدري في ساحة التحرير.
وأضاف مصدر أمني في حديثه لموقع "إسلام تايمز
"، أن "قوات الأمن قطعت جسري الجمهورية والسنك بالكامل، كما قطعت جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير".
وأشار إلى وجود أكثر من ألف متظاهر من أتباع الصدر، في الساحة، مع وجود معلومات تفيد بتوافد متظاهرين آخرين من بغداد والمحافظات للانضمام في التظاهرة.
وفي وقت لاحق، وجه الصدر، أنصاره بالانسحاب، عبر حساب وزيره صالح محمد العراقي، بالقول: "يا صالح أبلغهم عني الشكر والتقدير، وقل لهم وصلت رسالتكم أيها المخلصون.. عودوا سالمين".
وأمس، هدد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، بأن زيارة وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن للعراق "ستقابل بتصعيد غير مسبوق"، واشار الى ان الكتائب ستغلق السفارة الامريكية بطريقة خاصة و"غير سلمية".