الصدر ينهي تظاهرة لأنصاره بعد التنديد بزيارة بلينكن

العراق (إسلام تايمز) - أنهى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، مساء الأحد، تظاهرة لأنصاره نددت بزيارة وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى بغداد وذلك بسبب دعم واشنطن للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.