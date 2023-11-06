بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة

العراق (إسلام تايمز) - في رد صارم على تهديدات وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الفارغة مساء الأحد من بغداد لفصائل المقاومة الإسلامية في العراق، ردت هذه الفصائل على قصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الأمريكي.