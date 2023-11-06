بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة

وقالت مصادر مقربة من المقاومة الإسلامية في العراق لمراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة عين الأسد التابعة للاحتلال الأمريكي بعدد من الصواريخ غرب العراق".
وأضافت المصادر إنه "تم اغلاق الجناح الأميركي الخاص في قاعدة عين الأسد".
وعن الجهة المقاومة التي تبنى هذا الهجوم، أوضحت المصادر أن المقاومة الإسلامية أصحاب الكهف هي من تبنت الهجوم.
وبحسب المصادر فإن "المقاومة الإسلامية لأصحاب الكهف العراق، أكدت أن الهجوم جاء نتيجة فشل الحلول السلمية والدبلوماسية لإنهاء العدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً على قطاع غزة".
وأضافت أن "الحل العسكري الوحيد المتبقي أمامنا، وعندما يحل الليل، نضيء الطريق بفوهات بنادقنا، وقواعدكم ستكون تحت نيران المقاومة"، مشيرة أنه "لا السفارة الأمريكية ولا أمريكا كلها لها أي معنى بالنسبة لنا".
ووصل بلينكن إلى بغداد مساء الأحد وظهر وهو يرتدي سترة ضد الرصاص خوفاً من نيران المقاومة الإسلامية في العراق.
وقالت مصادر أن "السوداني خلال اجتماعه مع بلينكن بالحرف الواحد: لماذا لا تحرك مشاعركم مشاهد القتل اليومي للأطفال في غزة؟".
وأضافت المصادر بلينكن رد بإحراج "نعم أنا قلق والمشاهد التي نشاهدها يومياً مرفوضة بالنسبة لنا".
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد خلال زيارة غير معلنة لبغداد أن الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين حماس واسرائيل، "غير مقبولة على الإطلاق".
وقالت الخارجية الأميركية، أن بلينكن حث السوداني على محاسبة المسؤولين عن الهجمات المستمرة على الأميركيين في العراق.
كما أوضح أن الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وأفرادها.