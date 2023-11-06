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الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:17
رئيس الوزراء العراقي يصل الى طهران
وسيلتقي السوداني خلال هذه الزيارة بعدد من المسؤولين في ايران ويبحث معهم تطورات الأوضاع في غزة.
وبعد انتهاء زيارته لإيران، سيقوم رئيس الوزراء العراقي بزيارة بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.
مصدر :
وكالات
رقم :
1093687
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