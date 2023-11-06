عبداللهيان يدعو مجموعة بريكس دراسة الاوضاع المتدهورة في غزة

واعرب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في رسائل منفصلة إلى وزراء خارجية دول البريكس الخمس (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا)، عن قلقه وتاثره العميق إزاء جرائم الكيان الصهيوني، ودعا الى التدخل الفاعل والبناء والمسؤول للدول الاعضاء في هذه المجموعة من أجل وقف الهجمات على قطاع غزة ووقف الجريمة ضد الإنسانية ومحاسبة المعتدين المحتلين.



وفي هذه الرسالة جرى التأكيد على ان اغتصاب أراضي السكان الأصليين في ارض فلسطين، والقتل الجماعي، وتدمير بيوت الناس ومزارعهم، والاعتداء على المراكز الطبية، واعتقال وتعذيب الرجال والنساء وحتى الأطفال، والإهانة والإساءة لكرامة الشعب الفلسطيني، ما هي إلا جزء من الجرائم، والانتهاكات التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد شعب فلسطين المظلوم.



وضمن تاكيده على اهمية دور مجموعة بريكس إلى جانب التحالفات والهياكل الهامة الأخرى في مرحلة ما بعد الغرب، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الأوراسي، وسيكا، وآسيان، وما إلى ذلك، دعا أمير عبد اللهيان هذه المنظمات لجعل الوضع المتدهور في غزة على جدول أعمالها العاجل بهدف التعويض عن بعض أهم مشاكل النظام الحالي لتوفير الأساس لتحقيق العدالة للمظلومين في مقابل قوى الهيمنة، وتكريس المسؤولية الدولية في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق نظام عالمي عادل ومنشود.