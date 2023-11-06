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الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:22

رئيسي: حماة ‘‘إسرائيل‘‘ شركاء في جرائم غزة

رئيسي: حماة ‘‘إسرائيل‘‘ شركاء في جرائم غزة
وأكد رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني " الذي وصل طهران صباح اليوم الاثنين، أن الجرائم التي ارتكبها الصهاينة في غزة، يجب ادراجها في حساب اميركا والدول التي تدعم هؤلاء المجرمين، ورأى أنه يجب اعتبارهم شركاء للكيان الصهيوني في جرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل.

وأشار السيد رئيسي الى العلاقات القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في الوقت الحاضر، مشددا على أنها تشهد حاليا المزيد من التطور والتقدم، معربا عن بالغ شكره للعراق لنزع سلاح زمرة المنافقين الارهابية وأعداء الثورة الاسلامية في هذا البلد.

كما أعرب عن شكره لرئيس الوزراء العراقي لجهوده وحكومته لإنشاء خط سكك الحديد شلمجة – البصرة، الذي وصفه بأنه يعتبر أحد أهم الممرات لكلا البلدين ايران والعراق.

وتطرق الى موقف طهران وبغداد بخصوص القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المظلوم، وأشار الى تطابق وجهات نظر البلدين في هذه القضية، وقال: لقد ناقشنا مواقفنا ونعتقد بأن يتم وقف اطلاق النار وتنفيذ ووضع نهاية للغارات الجوية وقتل الأطفال والتصفية العرقية في غزة بأسرع وقت ممكن.

وتابع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قائلا: ان المساعدات التسليحية والاستخباراتية التي وضعها الاميركان تحت تصرف الكيان الصهيوني، أدت الى تمادي هذا الكيان في ارتكاب مجازره البشعة ضد أهالي غزة العزل، ونعتبر كل الذين يدعمونه شركاء في هذه الجرائم.
مصدر : وكالات
رقم : 1093714
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