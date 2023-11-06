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الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:25

القسام تدمر 12 آلية إسرائيلية خلال اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

القسام تدمر 12 آلية إسرائيلية خلال اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال
وقالت كتائب القسام، فجر الاثنين، في سلسلة بيانات عبر منصة تلغرام إنها “خاضت، الأحد، اشتباكات ضارية شمالي القطاع أسفرت عن مقتل جنود إسرائيليين”.

وأضافت الكتائب أن “مقاتليها دمروا دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون شمال القطاع”، وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف “الياسين 105”.

وحسب “قناة الأقصى” التابعة لحركة حماس، فإن “مقاتلي كتائب القسام دمروا منذ فجر الأحد 12 آلية إسرائيلية بينها دبابات”.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لصحفي في شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية يقول فيه إن “الجيش الإسرائيلي تعرض لكمين في قطاع غزة قُتل فيه 20 من جنوده”.

فيما لم يصدر على الفور تعقيب إسرائيلي على بيانات القسام أو حديث مراسل الشبكة الأمريكية.
مصدر : وكالات
رقم : 1093715
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