الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:21

ايران: اميركا جزء من الحرب في غزة وليس الحل

ايران: اميركا جزء من الحرب في غزة وليس الحل
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، انه لا يمكن لاميركا ان تدعي بأنها لا تسعى لاتساع دائرة الحرب، في الوقت الذي تطلق يد الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ومن الواضح بان القوى الشعبية وقوى المقاومة في المنطقة تتحرك بصورة جادة.

التهديد النووي الصهيوني يقوض نظام حظر الانتشار النووي

هذا واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان التهديد باستخدام الاسلحة النووية ضد غزة على لسان احد الوزراء الصهاينة، يقوض نظام حظر استخدام وانتشار الاسلحة النووية، وان ايران تراقب وترصد صمت الادعياء الغربيين الذين يدعون الدفاع عن نظام منع استخدام وانتشار الاسلحة النووية وان هذا الصمت مدعاة للأسف.

واضاف : نظرا للسلوك الوحشي للكيان الصهيوني المارق فيجب على المجتمع الدولي ان يبدي اهتماما لهذا التهديد، وكما قال وزير الخارجية الايراني، اننا نأمل في ان تهتم الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بشكل مناسب وجاد وفوري بهذه القضية كتهديد ضد السلام والامن الدولي.

واشار كنعاني ان الادعياء الغربيين يبدون ردات الفعل منذ سنوات على المزاعم الواهية لكنهم يسكتون ازاء هذا التهديد الواضح ، وهذا يدل بأن هذا الكيان لا يعرف حدودا في ارتكاب جرائم الحرب ولا يأبه ابدا للقوانين الدولية.

وشدد ان هذا التهديد (باستخدام السلاح النووي ضد غزة) يثبت بأن هذا الكيان بات اكثر من أي وقت مضى تهديدا واقعيا وحقيقيا للأمن والسلام الدوليين ، واضاف " ان اميركا وعددا من الدول الغربية المحددة قد فكوا سلاسل هذا الكيان المتوحش ، وهؤلاء يتحملون المسؤولية المباشرة للجرائم الجارية واية جرائم اخرى يرتكبها الكيان الصهيوني.

واكد بأن ايران ادرجت هذه القضية على جدول اعمالها وبصورة جادة، ومن المقرر ان تقوم بارسال رسالة للام المتحدة وامينها العام، لتذكير مجلس الامن الدولي بمسؤوليته في هذا الصدد وادراج هذا التهديد ضد السلام والامن الدولي على جدول اعمال الامم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1093726
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
6 تشرين الثاني 2023
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
6 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
6 تشرين الثاني 2023
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
6 تشرين الثاني 2023
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
5 تشرين الثاني 2023
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
5 تشرين الثاني 2023
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
5 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
5 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا