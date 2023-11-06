وأوضحت وكالة (معا) الفلسطينية الاخبارية، ان السجن لمدة سنة سيكون لمن ينشر منشورات للحركة والمقاومة تتضمن كلمات مديح أو تعاطف أو تشجيع لأعمال المقاومة.