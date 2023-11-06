الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:46

البرادعي يعلق على تهديد الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية

البرادعي يعلق على تهديد الاحتلال بقصف غزة بالقنابل النووية
وقال البرادعي في تدوينة له على موقع "إكس": "تهديد وزير إسرائيلي باستخدام السلاح النووي يثير الكثير من المواجع … جميع الدول العربية كانت تعلم يقينا أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي منذ الستينات … ومع ذلك انضمت كلها واحدة بعد الأخرى الى اتفاقية منع الانتشار النووي دون ان تشترط انضمام إسرائيل والتخلي عن ترسانتها النووية".

وتابع البرادعي: "كم من الأخطاء الجسيمة ارتكبت على حساب الأمن القومي العربي ندفع ثمنها الآن".

وفي وقت سابق الأحد، رد إلياهو، في تصريحات لراديو "كول بيراما"، المحطة الإذاعية العبرية، على سؤال حول ما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فقال: "هذا أحد الاحتمالات".
رقم : 1093732
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
6 تشرين الثاني 2023
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
6 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
6 تشرين الثاني 2023
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
6 تشرين الثاني 2023
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
5 تشرين الثاني 2023
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
5 تشرين الثاني 2023
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
5 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
5 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا