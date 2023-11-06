الصين تتعهد ببذل جهدها لاستعادة السلام في فلسطين

وأكّدت الوزارة: "سنعمل على بناء توافق في الآراء، وتبني إجراءات مسؤولة وفعالة في أقرب وقت".



وتولت الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خلفاً للبرازيل.‏



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، قد أكّد قبل يومين في مؤتمر صحافي، أنّ "الوضع في غزة، يتصدر جدول أعمال مجلس الأمن، للشهر الجاري، وأنّ الأولوية الملحة هي وقف القتال، وتجنب وقوع المزيد من الضحايا بين المدنيين، وتجنب وقوع كارثة إنسانية أكبر، ومنع المزيد من امتداد الصراع".



وأوضح وينبين أنه "خلال رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن، ستكرر نداء المجتمع الدولي، وستعزز التنسيق مع الأطراف المعنية، وخصوصاً الدول العربية، لدعم العدالة وبناء التوافق وحشد الإجراءات المسؤولة والهادفة في الوقت المناسب في مجلس الأمن لتهدئة الصراع، وحماية المدنيين وتخفيف الأوضاع الإنسانية، واستعادة عملية السلام، والسعي لإعادة القضية الفلسطينية إلى مسار حل الدولتين".



وفي وقت سابق قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ مستخدمي الإنترنت في الصين أعربوا عن حيرتهم لعدم ظهور اسم "إسرائيل" على الخرائط الرقمية الرائدة على الإنترنت من "بايدو" و"علي بابا".



وترسم خرائط "بايدو" باللغة الصينية على الإنترنت حدوداً في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إضافة إلى المدن الرئيسية، ولكنها لا تحدّد الاسم بوضوح، بسبب العداء المتزايد لـ "إسرائيل" في الصين، ومع تعزيز بكين لموقفها المؤيد للفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق "وول ستريت جورنال".



وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدانت كل من روسيا، البرازيل، والصين، العدوان الذي تشنه "إسرائيل" على قطاع غزة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.



وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جانغ جون، إنّ "إسرائيل"، "صمّت أذانها وواصلت الهجوم البري على غزة"، متسببةّ بكارثة إنسانية لا مثيل لها.



وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد أعلن في وقت سابق، عن "تعاطف الصين الشديد مع الفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة، بسبب وضعهم الصعب حالياً".



وكانت "تل أبيب" قد أعربت عن خيبة أملها العميقة إزاء الموقف الصيني الذي لم يدن الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية - "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في السابع من تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وذلك خلال اتصال أجرته وزارة خارجية الاحتلال في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون.