المغرب: الآلاف في مسيرة حاشدة بطنجة تضامناً مع غزة وتنديداً بالتطبيع

ورفع المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية ولافتات تضامنية وأخرى منددة ببشاعة الجرائم الوحشية لكيان الاحتلال في حق المدنيين بفلسطين، إضافةً إلى صور لضحايا المجازر من الأطفال، مع التعبير عن دعمهم للمقاومة.



ورفع المحتجون شعارات من قبيل "يا صهيون يا ملعون فلسطين فالعيون"، و"الوفاء الوفاء لدماء الشهداء"، و"يا للعار يا للعار باعو غزة بالدولار".



وإلى جانب ذلك، ندّد المشاركون في المسيرة بالتطبيع الرسمي المغربي مع الكيان الصهيوني، وطالبوا بإسقاط كل الاتفاقيات وقطع العلاقات مع كيان مجرم ملطخ بدماء الأبرياء.



وطالبت المسيرة بالإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، وطرد كل من فيه، ورفعت شعارات على رأسها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".



كذلك، طالب المشاركون بالمسيرة، التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بفتح المعابر في وجه الدعم الإنساني والإغاثي، ونددت بالتواطؤ الغربي مع الكيان، وبالصمت والتخاذل العربي.



يأتي ذلك فيما يستمرّ الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه ضدّ قطاع غزة، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث يستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات وكل مقوّمات الحياة، فيما يعاني القطاع حصاراً خانقاً، وسط انقطاع الغذاء والماء والدواء والوقود.