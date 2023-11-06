الدفاع الروسية: تحييد 860 جنديا أوكرانيا خلال يوم

أفادت بذلك البيانات التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز تفاصيله:



صد 6 هجمات للعدو على محولر كوبيانسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك ما يصل إلى 135 عسكريا



خسر العدو على محور كراسني ليمان نحو 100 عسكري



صد هجومين على محور دونيتسك، والخسائر الأوكرانية هناك وصلت إلى 220 جنديا



خسرت القوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك نحو 115 عسكريا بين قتيل وجريح



صد هجوم في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وبلغ مجموع خسائر العدو هناك نحو 160 عسكريا



تم على محور خيرسون إحباط 5 محاولات إنزال للعدو على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وخسر الجيش الأوكراني هناك حوالي 130 فردا بين قتيل وجريح



اعتراض صاروخين من نظام HIMARS وتدمير 23 طائرة بدون طيار أوكرانية