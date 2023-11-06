الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:19

السيد صفي الدين: المقاومة لا تنكسر ولا تُهزم ولا تُهدد

السيد صفي الدين: المقاومة لا تنكسر ولا تُهزم ولا تُهدد
وفي كلمة له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس الشيخ علي كاظم فتوني في حسينية بلدة الصوانة الجنوبية، أشار السيد صفي الدين إلى "أننا طوال كل المراحل السابقة، كنا في معركة حقيقية مع الأميركي الذي كان يضع "الإسرائيلي" بوجهنا ليستفيدوا معًا في نفس المعارك التي كانت تخاض بوجهنا، لهذا كله لا يجوز على الإطلاق أن نغفل عن طبيعة هذا العدوان الذي يحصل اليوم في غزة، وعن طبيعة المعركة الدائرة في منطقتنا، ويجب أن يُبنى على فهم هذه الطبيعة للمستقبل".

وشدّد سماحته على أن "أميركا ليست قدرًا لا يقاوم، وهي ليست إرادة لا تهزم، فأميركا التي تمتلك كل السلاح في العالم المتطور والتكنولوجيا، بإمكانها أن تقتل الأطفال وتدمر البيوت وتحاصر بلدانًا بأكملها وتعاقب كما تشاء، ولكنها بسلاحها وكل أساطيلها لا يمكن أن تهزم إرادة سلّمت نفسها لله رب العالمين، وجربت وجاهدت وقاومت وانتصرت وكسرت الإرادة الأميركية والإرادة الإسرائيلية".

السيد صفي الدين لفت إلى أن "ما يحصل في غزة هو مآسٍ كبيرة، وبطولات وتصدٍ لكل هذا المشروع الأميركي والإسرائيلي"، مؤكدًا أننا "على ثقة كاملة وتامة أن المقاومة في غزة قوية ومقتدرة وباسلة، وأنّ الشعب في غزة قوي ومجاهد ومعطاء وصابر ومحتسب، وأن كل مكر أميركا ومن معها وكل ضغط "إسرائيل" بالقذائف الأميركية والقتل والمجازر، لن يفيد ولن ينفع، ففي نهاية المطاف هم سيتعبون".

وأضاف: "يُراهنون (أميركا والكيان الصهيوني) على أنه سيأتي يوم يقول مجاهدو "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وكل المقاومين أننا تعبنا، ولكن هذا اليوم لن يأتي أبدًا، لأنّ مجاهدي المقاومة الفلسطينية من "حماس" و"الجهاد" وكل المقاومين الأبطال، مجرَّبون وأشاوس وقادرون على القتال كما شاهدناهم على شاشات التلفزة بكل قوة وقدرة وعزم وإرادة، ويقفون بوجه الدبابات ويدمّرونها، وبالتالي، هؤلاء يستحيل أن يستسلموا، فسيثبتون وسينتصرون، والذي سيتعب في نهاية المطاف هو الأميركي والإسرائيلي، وسينهزمون ويتراجعون".

وختم السيد صفي الدين بالقول: "مع هذه التحديات الجديدة نعود إلى قوتنا التي نستلهمها من الإيمان والتوحيد، وإلى ما كنا عليه قبل 40 عامًا، وكذلك قبل سنوات في سوريا، وإلى ما كنّا عليه عام 2006 وفي كل المواجهات بغض النظر عن طبيعة المواجهة ومداها ومستواها ومحتواها"، مضيفًا أنه "في كل هذه التحديات، فإن الذي يعطينا القوة والثبات، هو دم وعلم وثقافة وإيمان وجهاد الشهداء، وثباتنا جميعًا رجالاً ونساءً وشبانًا في هذه المواقع، لنثبت من جديد أن هذه المقاومة هي مقاومة الانتصار والعزم والسيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد وكل الشهداء، فهذه المقاومة لا تنكسر ولا تهزم ولا تهدد، بل هي حاضرة وجاهزة وقادرة بإذن الله تعالى".
رقم : 1093765
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
6 تشرين الثاني 2023
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
6 تشرين الثاني 2023
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا
6 تشرين الثاني 2023
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
السوداني من طهران: طوفان الأقصى نتيجة إجرام الاحتلال ضد الفلسطينيين
6 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
قائد الثورة الإسلامیة یستقبل رئیس الوزراء العراقي
6 تشرين الثاني 2023
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
بعد ساعة من زيارة بلينكن.. المقاومة العراقية تقصف قاعدة عين الأسد بقوة
6 تشرين الثاني 2023
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
خوفاً من نيران المقاومة العراقية.. بلينكن يرتدي سترة مضادة للرصاص
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
السوداني يبلغ وزير خارجية أمريكا: يجب وقف العدوان على غزة
5 تشرين الثاني 2023
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
السيد الصدر يدعو لتظاهرات في بغداد رفضاً لزيارة بلينكن
5 تشرين الثاني 2023
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
رئيسي لـ"بابا الفاتيكان": ننتقد صمت المجتمع أمام جرائم الكيان الصهيوني
5 تشرين الثاني 2023
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
السوداني يستقبل بلينكن في بغداد
5 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
قائد الثورة الإسلامية يعرب عن تقديره لصبرة ومثابرة شعب غزة
5 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
BBC وفضيحة فصل إعلاميّة لبنانيّة لدعمها فلسطين
تتبع نقاط الضعف لدی الکيان الإسرائيلي وأمريكا في كلام السيد حسن نصر الله
أنصار الله... ذراع الدعم القوي لتحرير القدس
الدکتور سعدالله زارعي: المقاومة الفلسطينية هي قلب منطقتنا