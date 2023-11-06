باقري: اميركا عاجزة عن القضاء على حماس

وقال باقري في ندوة اقيمت في جامعة العلم والصناعة في طهران اليوم الاثنين ، تحت عنوان " مناهضة الاستكبار" ان افول اميركا هو حقيقة يعلنها الاميركيون بانفسهم وان هناك قوى اخرى صاعدة في العالم أدى صعودها الى افول اميركا، وان الاميركيين كانوا يظنون بأن القضية الفلسطينية قد تم حلها وان التطبيع يعني انتهاء عهد العمل العسكري والامني، لكن عملية طوفان الاقصى حطمت المنظومات العسكرية والدفاعية الاميركية وقضت على المنظومات الفكرية والمخططات الاميركية وحطمت هيبة الاميركيين ايضا.



وشدد باقري " اذا اراد هؤلاء ان يستمروا في حياتهم المخزية فيجب ان يكفوا عن ارتكاب الجرائم".



وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني ان السلطة هي الان بيد فلسطين واهالي غزة الذين عاشوا في الحصار عدة سنوات ، وان الصهاينة علموا بانهم فقدوا القدرة ولذلك يلجأون الى قتل الاطفال.