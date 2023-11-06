مصر.. برلماني يوجه رسالة للعرب بعد دخول الطائرات الأردنية لغزة وإرسال المساعدات

وقال البرلماني المصري في تدوينة له: "أدي الأردن وجلالة الملك عبد الله أثبت لكم إن في طرق تانية غير معبر رفح سيبولنا احنا بقي المعبر ندخل مساعداتنا منه ويلا ورونا الهمة بتاعتكم".



وتابع: "عايزين نشوف سلاح الجو التركي والقطري حصري عالجزيرة وهما بينزلوا مساعدات وكل حد بيزايد علينا يطلب من بلده تنزل بسلاح الجو بتاعها سهلة اهي يالا يا وحوش ورونا الهمة".



وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فجر يوم الاثنين، إن القوات الجوية الأردنية تمكنت هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة.



وأضاف العاهل الأردني "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".



وأكد "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة".