عبداللهيان يكشف عن احدث رسالة من واشنطن لطهران

صرح بذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، على هامش لقاء رئيس الوزراء العراقي مع الرئيس الإيراني، ردا على سؤال حول وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى بغداد مرتديا سترة مضادة للرصاص وقال : هذه هي حقيقة الدور الأمريكي في المنطقة.



واضافف : الأمريكيون أرسلوا لنا رسالة في الأيام الثلاثة الماضية مفادها أننا نتطلع إلى وقف إطلاق النار واتخذنا إجراءات في هذا الصدد، لكنهم في الواقع يدعمون فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".



وختم عبداللهيان تصريحاته بالقول : نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أسرع وقت وان لا تواصل دعم الجانب المحتل.