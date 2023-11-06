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الاثنين 6 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:04

بيان فلسطيني عن فتح معبر رفح لمرور الأجانب واستقبال الجرحى وفق القوائم الأخيرة

بيان فلسطيني عن فتح معبر رفح لمرور الأجانب واستقبال الجرحى وفق القوائم الأخيرة
وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في بيان على صفحتها في "فيسبوك"، إن "معبر رفح البري مفتوح للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 نوفمبر 2023 وذلك بالتوجه إلى المعبر الآن فيما لن يتم السماح بالسفر لآخرين حسبما وردنا من الجانب المصري".

وأفادت وكالة "معا" بأن السلطات المصرية، استقبلت بعد عصر الاثنين، أول دفعة من جرحى قطاع غزة بعد فترة توقف منذ مساء الجمعة الفائت.

وأفادت الوكالة بأن الجانب الفلسطيني استأنف إعادة إرسال الجرحى إلى الجانب المصري، بعد ضمان بوساطة مصر عدم قصف سيارات الإسعاف من قبل الطيران الإسرائيلي.

وقد استقبلت مصر حتى بعد عصر اليوم 7 جرحى فلسطينيين، يجري إرسالهم للمستشفيات المصرية، بينما يتواصل استقبال المزيد من الجرحى عبر معبر رفح البري.

وفي آخر حصيلة أعلنتها اليوم الاثنين، وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى إلى 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
رقم : 1093802
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