جنرال إسرائيلي كبير: "حماس" لم تنكسر وتنفذ عمليات منسقة ومعقدة

وقال آيلاند، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية في لقاء مع القناة "12" العبرية إن "المؤشرات لا تقول إن حماس انكسرت".



وأكد أن الجهاز العسكري للحركة "ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات".



وتابع: "هؤلاء ليسوا أفرادا يدافعون عن حياتهم، بل نظام يعمل بشكل متكامل".



ونوه الجنرال بأن "حماس لا تزال قادرة على تحريك قواتها من مكان إلى آخر".



وأضاف "حماس تسيطر على الأقل على 80% من الأنفاق تحت الأرض، كما تردّ بسرعة على تحركات وعمليات الجيش الإسرائيلي. غزة لا تزال أكبر وجهة متحصنة في العالم".

